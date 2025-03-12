ФСБ: Россиянин задержан за переводы криптовалюты террористам на Украине

ФСБ задержала россиянина в Нижнем Новгороде за переводы средств в криптовалюте террористической организации на Украине.

По данным спецслужбы, задержанный самостоятельно установил контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Подозреваемый заключен под стражу, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 33-летнего россиянина задержала ФСБ в Воронеже по подозрению в госизмене. Мужчина передавал Службе безопасности Украины информацию о работе военного объекта.