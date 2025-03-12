Главы СВР и ЦРУ договорились о постоянном поддержании контактов

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф поговорили по телефону во вторник, 11 марта. Они договорились о поддержании регулярных контактов.

О результатах беседы сообщает сегодня пресс-бюро СВР, пишет Коммерсант.

Главы обсудили обеспечение международной стабильности и безопасности. Также они договорились снизить конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

В целом во время телефонного разговора, сообщает СВР, "обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций".

Последний раз Сергей Нарышкин проводил телефонные переговоры с главой ЦРУ летом 2023 года.

В январе Сергей Нарышкин высказался о возможном влиянии Запада на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В различных западных столицах во время реализации своих планов по полной изоляции России пытаются сорвать участие руководителей разных стран в праздновании 80-летия Победы в Москве. Им этого не добиться, сообщил РИА Новости Нарышкин.