В России выросли продажи контрафактных наушников мировых брендов

В России стали продавать больше поддельных наушников мировых брендов. Речь идёт о таких марках, как Marshall, Bang & Olufsen, Bose, Harman, JBL, Apple и других.

Если говорить о британской компании Marshall, то в 2024-ом 10% мировых продаж (320 тыс. штук) колонок и наушников пришлось на российский рынок. Однако, говорят в компании, более половины из них – подделки. Оригинальную продукцию, подорожавшую с учётом накладных расходов, можно купить в узкоспециализированной рознице или у крупных ритейлеров, предлагающих премиум-сегмент электроники. При этом средняя цена оригинального товара Marshall в России – 21 тыс. руб.

В последние год-полтора рост доли поддельных товаров на российском рынке замедлился. Риск купить подделку в РФ до сих пор высок, но это касается верхнего ценового сегмента, то есть Bang & Olufsen, Bose, Harman, JBL, Marshall, пишет "Ъ".