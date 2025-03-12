В Тюменском Технопарке стартовала закупочная сессия "Строим межуниверситетский кампус в Тюмени!"

В Тюменском Технопарке стартовала закупочная сессия "Строим межуниверситетский кампус в Тюмени!", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В мероприятии участвует более 100 компаний: производителей строительных материалов и строительных подрядчиков из Тюменской, Свердловской и Новосибирской областей, Москвы, Санкт-Петербурга.

"Цель мероприятия - поиск точек взаимодействия между производителями строительных материалов, строительными компаниями из нашего региона и компанией, строящей кампус. Это отличная площадка, конкретный инструмент для продвижения наших тюменских компаний", - сказал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов.

В центре внимания: система работы с поставщиками и подрядчиками при проектировании и строительстве объектов межуниверситетского кампуса, презентация производственных возможностей тюменских промышленных предприятий, разбор возможных ошибок при участии в закупочных процедурах.

Также запланированы индивидуальные b2b-переговоры и биржа деловых контактов.

Межуниверситетский кампус строится в Тюмени в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".