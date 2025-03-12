Свердловские власти объявили аукцион на реконструкцию ЕКАД в Екатеринбурге

Право на реконструкцию ЕКАД в Екатеринбурге будет определяться путем конкурса, после которого правительство Свердловской области заключит концессионное соглашение. Соответствующая информация опубликована на портале "ГИС Торги".

С предложением о концессии выступила "Уральская специальная проектная компания" (УСПК), проект по реконструкции которой оценивается в 137 млрд рублей, а строительные работы в 121 млрд. Сама компания готова инвестировать 54,2 млрд рублей, говорится в документах.

В них также сказано, что все работы пройдут в восемь этапов, включающих в себя обновление порядка 20 развязок и нескольких мостов, а также расширение дороги на ЕКАД до шести полос, максимальная скорость на которых составит 110-130 км./ч.

Заявки принимаются до 21 апреля.

Ранее мы писали, что работы на восточном участке ЕКАД должны стартовать уже в этом году.