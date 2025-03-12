Лавров: Россия поддерживает инициативу Трампа по организации встречи США, Китая и РФ

Россия поддерживает инициативу Дональда Трампа о встрече США, Китая и РФ. На ней лидеры государств обсудят вопросы безопасности и ядерного оружия. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Он дал интервью на английском языке американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров сказал, что ядерные державы "не должны кричать друг на друга, им нужно общаться за столом переговоров".

"Мы открыты для любого формата, основанного на уважении", - заявил дипломат.

При этом дипломат отметил, что "интересы России и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%".

Также Лавров добавил, что для сохранения границ Киев должен был соблюдать Минские соглашения. По его словам, Европа делает все для того, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался. Они подталкивают Трампа к агрессивным действиям против России.

Присутствие стран НАТО на Украине Россия не примет ни при каких условиях.

"Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?" - сказал Лавров.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что смену администрации США и президента страны можно назвать "возвращением к нормальности" с точки зрения ценностных ориентиров.

Лавров считает, что две главные партии США, демократическая и республиканская, ранее спорили друг с другом, но имели общие ценности, которые все принимали. Позже, когда воцарились "неоконсервативные" идеи, разрыв между партиями стал "глубже и шире".