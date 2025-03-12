12 Марта 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Лавров: Россия поддерживает инициативу Трампа по организации встречи США, Китая и РФ

Россия поддерживает инициативу Дональда Трампа о встрече США, Китая и РФ. На ней лидеры государств обсудят вопросы безопасности и ядерного оружия. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Он дал интервью на английском языке американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Лавров сказал, что ядерные державы "не должны кричать друг на друга, им нужно общаться за столом переговоров".

"Мы открыты для любого формата, основанного на уважении", - заявил дипломат.

При этом дипломат отметил, что "интересы России и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%".

Также Лавров добавил, что для сохранения границ Киев должен был соблюдать Минские соглашения. По его словам, Европа делает все для того, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался. Они подталкивают Трампа к агрессивным действиям против России.

Присутствие стран НАТО на Украине Россия не примет ни при каких условиях.

"Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?" - сказал Лавров.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что смену администрации США и президента страны можно назвать "возвращением к нормальности" с точки зрения ценностных ориентиров.

Лавров считает, что две главные партии США, демократическая и республиканская, ранее спорили друг с другом, но имели общие ценности, которые все принимали. Позже, когда воцарились "неоконсервативные" идеи, разрыв между партиями стал "глубже и шире".

Теги: лавров, интервью, сша, китай, украина


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