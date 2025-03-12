12 Марта 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме оправдываются: дистанционное "образование" кому-то понравится

Два образовательных пространства, разрыв между которыми будет только расти, - это не то, о чем думают люди. Все будет не так плохо, как кажется. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию профессор РАН Александр Мажуга, попытавший оправдать прогноз ректора МИФИ Владимира Шевченко.
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Как сообщалось, на Московском международном Салоне образования Шевченко описал будущее образования предельно просто.

"Есть два образовательных пространства. В одном – математика, диалоги Платона, личное общение учителя с учеником. В другом – онлайн, чат-боты, массовое образование, быстрый выход на рынок труда с понятным уровнем компетенций. Разрыв между двумя этими пространствами образования будет увеличиваться", – сказал он.

Мажуга призывает не преувеличивать, так как, по его мнению, речь всего лишь идет "про два образовательных пространства, а не про два типа образования".

"Кому-то, как и мне, ближе аудитории, очное общение, академическая среда, а кому-то онлайн, чаты и т.п. Можно ли онлайн-подход сделать качественным? Да, можно. Но не везде и не для всех специальностей. Может ли классический подход быть некачественным? Да, может. Другое дело, что есть университеты-лидеры, университеты-"бренды" (в хорошем смысле этого слова). И в таких вузах всегда, повторюсь, всегда уровень образования был выше, чем в целом по системе", - написал депутат.

О том, что качественное образование становится дорогой услугой, которую позволить себе могут лишь немногие, говорят уже давно многие эксперты. Напротив, массовое образование все больше проседает и превращается в имитацию. Фактически это признал на том же мероприятии директор Центра индустрии образования Сбербанка Артем Соловейчик. Он сказал, что система образования уже разрушена и остается только одно – перевести всех на самообразование.

Теги: образование, дистант


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