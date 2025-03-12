Украина и США не обсуждали территориальные уступки на переговорах в Джидде

Делегации Украины и США не поднимали тему территориальных уступок на переговорах в Джидде, сообщает Politico.

Издание ссылается на украинского чиновника. По его словам, перед встречей госсекретарь США Марко Рубио предупредил Киев о необходимости пойти на уступки.

"Но во время восьмичасовых дискуссий в Джидде во вторник тема уступки территории даже не поднималась", — говорится в публикации.

11 марта по итогам переговоров США и Украины Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном введении режима прекращения огня на 30 дней, который может быть продлен по взаимному согласию сторон. Вашингтон при этом заявил, что отменяет паузу в обмене разведданными с Киевом и восстанавливает помощь Украине в сфере безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине. По его словам, это произойдет "сегодня или завтра".