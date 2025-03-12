После вспышки острого гастроэнтерита в СУНЦ УрФУ подозрение пало на кулеры с водой

В Екатеринбурге продолжают выяснять причины вспышки острого гастроэнтерита в общежитии СУНЦ УрФУ. Подозрение пало на кулеры с водой.

Ранее сообщалось, что в общежитии на улице Данилы Зверева произошло массовое заболевание, по предварительным данным, острым гастроэнтеритом. На утро 12 марта за медпомощью обращались 27 учащихся в возрасте 16-18 лет. В стационары было госпитализировано 20 человек.

В ситуации разбираются Минздрав, прокуратура и Роспотребнадзор. Также к делу подключился Следственный комитет. По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области, по последним данным, за медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый. 28 из них были госпитализированы.

"Состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному. Всю необходимую медицинскую помощь учащиеся получают в полном объеме", - заверили в Минздраве.

Прокуратура продолжает свою проверку. Как сообщили в областном надзорном ведомстве, сейчас сотрудники прокуратуры Кировского района Екатеринбурга изучают документацию по организации питания в СУНЦ УрФУ.

"В том числе изучается документация по закупке продуктов. Помимо этого, отдельно будет обращено внимание на закупку воды, кулеры с которой размещены на этажах общежития учебного заведения", - отметили в ведомстве.