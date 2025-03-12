"Уральские авиалинии" предупредили о смене аэропорта на рейсах в Дубай

Авиакомпания "Уральские авиалинии" предупреждает своих пассажиров о корректировке апрельских рейсов в Дубай (Аль-Мактум). С 7 по 24 апреля часть рейсов будет перенесена в Шарджу из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.

С понедельника по четверг перевозчик будет взлетать и приземляться в Шардже Номера рейсов: U6-769/U6-770 и U6-757/U6-758. С пятницы по воскресенье работает аэропорт Дубая Аль-Мактум. Запланированы рейсы с номерами: U6-737/U6-738 и U6-797/U6-798.

"Если в указанные даты вам предстоит рейс в ОАЭ, убедительно просим вас при покупке билета учитывать аэропорт прилета/вылета. Для этого обратите внимание на код аэропорта, состоящий из 3 букв латинского алфавита: SHJ - Шарджа, DWC - Дубай, Аль-Мактум", - сообщает пресс-служба перевозчика.

Пассажиров, которые уже приобрели билеты, просят внимательно следить за сообщениями об изменении аэропортов. Информация будет отправлена по указанным при бронировании контактам.