Свердловские вузы в лидерах по использованию МТС Линк в регионе

Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на отечественные решения для бизнес-коммуникаций и совместной работы в Свердловской области.

Лидером по использованию МТС Линк в Свердловской области стали учреждения образования. Уральцы в 2024 году встречались онлайн на платформе МТС Линк в четыре раз чаще, чем годом ранее.

В 2024 году в числе пользователей этой онлайн-платформы были почти все уральские вузы. В полтора раза активнее, чем годом ранее онлайн-платформу стали использовать в Управлении образования г. Екатеринбурга, а также в ряде колледжей. Активно видеоконференциями и вебинарами МТС Линк, при проведении курсов повышения квалификации специалистов пользуются учреждения дополнительного образования, и организаторы онлайн-тренингов.

На втором месте по частоте использования платформ для онлайн-переговоров и встреч – IT и телекоммуникационные компании. На третьем –. компании и организации здравоохранения и фармацевтики.

"Для рабочего общения и связи со своими клиентами нашу онлайн-платформу в 2024 году выбрали без малого четыре десятка уральских компаний, работающих в сфере IT и телекоммуникаций. Признание коллег для нас – знак качества. На онлайн-встречах уральцы стали чаще прибегать к настройкам искусственного интеллекта. В частности, замена или размытие фона, автоматическая расшифровка и шумоподавление. В инструментарии МТС Линк появились корпоративный мессенджер и интерактивные многопользовательские доски", – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.