Две трети строительных работ выполнены в уникальном Астраханском КРК «Октябрь»

Реконструкция единственного в стране кинотеатра с зимним садом продолжается в Астрахани. На данный момент на 70% завершён монтаж внутренних коммуникаций и на 40% завершены фасадные работы.

Практически обустроены системы кондиционирования, вентиляции и отопления. Особое внимание уделено двухуровневой системе противопожарной безопасности.

На объекте сейчас задействовано 60 человек, скоро численность увеличат до 150. Масштабная реконструкция – труд не только строителей, но и реставраторов, которые восстанавливают старинную лепнину по сохранившимся чертежам.

Напомним, кинотеатр «Октябрь» построили в Астрахани в 1909 году, тогда он назывался «Модерн». Тогда же в фойе появились первые пальмы. В декабре 2016 года в здании произошёл пожар. Многие конструкции, малый кинозал и зал в исторической части были уничтожены огнём. К счастью, пальмы сохранились, сейчас им более 150 лет. Вот уже 30 лет дважды в неделю за ними ухаживает садовник: подрезает ветки, следит за микроклиматом. Оптимальная температура должна быть не меньше 8 и не больше 12 градусов тепла.

Восстановление кинотеатра «Октябрь» после пожара долгое время было законсервировано. К вопросу подключился губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в 2019 году. В результате многочисленных переговоров между астраханским с федеральным правительством удалось добиться выделения необходимых для реконструкции средств.

На базе восстановленного комплекса будет функционировать культурный центр. Он включает зимний сад, концертный зал почти на 1000 мест и два многофункциональных зала. Кроме того, здесь обустроят пространство для выставок. Учтут и потребности людей с ограниченными возможностями здоровья: сейчас здесь обустраивают спецподъёмники, лифты, пандусы и специальные кресла в концертном зале.