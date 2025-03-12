В Тюмени поджигателя храма отправили в колонию-поселение

В Тюмени суд приговорил к двум годами колонии-поселения 44-летнего поджигателя храма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение зданий, порча имущества в иных общественных местах, совершенные по мотивам религиозной ненависти).

Установлено, что 3 июня прошлого года подсудимый из неприязни к верующим и священнослужителям решил совершить поджог Храма во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского, расположенного по ул. Республики в областном центре. Он бросил четыре заранее приготовленные стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в проем с изображением иконы, в стену храма, а также около входной деревянной двери.

К счастью, пламя быстро погасло. Мужчину заметили посетители храма. Он пытался сбежать с места преступления, но его засняли на камеры мобильных телефонов, благодаря чему оперативно нашли и заключили под стражу.