12 Марта 2025
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Фото: kremlin.ru / пресс-служба Кремля

Матвиенко предложила премировать врачей, отговоривших от аборта

За аборты клиники получают деньги из госбюджета - от 7 до 12 тысяч рублей. Но если врач отговорил от аборта, то никакой премии ни ему, ни клинике на федеральном уровне не предусмотрено. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая возглавила новую структуру - президентский Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Его первое заседание состоялось накануне.
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Сейчас государство фактически оплачивает уничтожение собственного народа, но не заинтересовано в его сохранении, если судить по выплатам на аборты. Такой вывод следует из слов Матвиенко. Она против любых ограничений абортов, но признает, что Россия теряет огромное количество детей. Официально в 2024 году было убито более 400 тысяч зачатых детей. По данным экспертов, в реальности, с учетом частных клиник, цифра более миллиона. Об этом ранее говорили вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Анна Кузнецова.

Только 37 тысяч женщин удалось отговорить от аборта за год. Это менее 10%. Если бы меры на этом направлении сделать более системными, то количество рожденных в стране детей можно было бы существенно увеличить, считает Матвиенко.

Согласно официальной статистике, с 1956 года, когда аборты были второй раз легализованы, в России были уничтожены более 210 млн зачатых детей. Это полтора населения страны или в восемь раз больше, чем потери в Великой Отечественной войне. С 1991 года абортов только официально было совершено более 50 млн.

Идея поддерживать врачей, отговоривших от аборта, не нова. В 2023 году Петр Толстой предлагал назначать врачам за это выплату в 20–30 тысяч рублей. По его мнению, с которым сложно не согласиться, такая мера стала бы более действенным стимулом спасти жизнь детей, чем угроза получить штраф за склонение к аборту. Сама Матвиенко ранее заявила, что в России добьются того, что "аборты будут делаться только в случае насилия какого-то над женщинами либо по медицинским показаниям".

Теги: аборт, матвиенко


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