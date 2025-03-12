Саакашвили получил девять лет

В Грузии получил срок бывший президент страны Михаил Саакашвили. Речь идёт о наказании по делу о госрастрате.

Саакашвили наказан девятью годами тюрьмы. Приговор огласил судья Бадри Кочламазашвили, пишет ТАСС.

Обвинение предъявлено ещё в 2014-ом. Тогда главная прокуратура страны сообщила, что Саакашвили, а также бывший начальник Службы госохраны Грузии Темур Джанашия обвинялись в растрате государственных средств на сумму 8,837 млн лари (около $5,1 млн).

В заявлении указывалось, что значительная часть этой суммы "была израсходована в 2009-12 гг. на личные нужды Михаила Саакашвили, в частности, на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера, оплату их авиабилетов, гостиниц, приобретение часов, икон, на аренду в ходе зарубежных поездок велосипедов, яхт, автомашин, вертолетов, самолетов, на оплату расходов сопровождающих лиц и т.д.".