12 Марта 2025
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Стали известны планы по ремонту дорог в Астраханской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

"Создание эффективной транспортной инфраструктуры в нашем регионе – задача стратегическая. Астраханская область – ключевая точка международного транспортного коридора «Север – Юг». Дорожная сеть должна иметь большую пропускную способность и быть безопасной. При этом необходимо сделать так, чтобы растущие грузопотоки не доставляли неудобств нашим жителям. Реализация проектов Северного и Восточного обходов областного центра позволит решить этот вопрос", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он также сообщил, что накануне состоялась его рабочая встреча с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым, на которой обсуждался ход работ на обходах, а также шестилетние планы по ремонту дорог в регионе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По Северному обходу, который включает в себя ещё один мост через Волгу, сейчас ведется проектирование. Его как и Восточный обход планируют сдать в 2028 году. Новые магистрали снизят нагрузку на городские дороги, улучшат экологическую обстановку в Астрахани, поспособствуют более эффективному движению грузов по МТК и развитию региональной экономики.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

"Без поддержки федерального центра нам не удалось бы реализовать такие масштабные и капиталоемкие проекты. Отмечу, что за годы реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Астраханской области ввели в эксплуатацию более 150 объектов общей протяженностью порядка 600 км", - отметил Игорь Бабушкин.

бкад, ремонт дорог(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, транспортный коридор север-юг, грузопотоки, федеральное дорожное агентство


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