Захарова: нужно следить за новостями из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии. Она отметила, что нужно следить за новостями, которые создаются в РФ, а не за рубежом, пишет Lenta.ru.

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"Главные новости для нас будут приходить отсюда", — сказала дипломат.

По ее словам, позиция России не формируется под влиянием каких-либо договоренностей, достигнутых за рубежом, или усилий каких-то сторон.

Многочасовые переговоры между представителями США и Украины прошли во вторник, 11 марта в Джидде. На них Украина согласилась принять предложение США по временному прекращению огня на 30 дней. Вашингтон заявил, что возобновит обмен разведданными и восстановит военную помощь.

Накануне Мария Захарова заявила РИА Новости, что не исключает контакты с американскими представителями в течении ближайших нескольких дней.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев сказал,что любые договоренности по украинскому конфликту будут на условиях Москвы, а не Вашингтона. По его мнению, условия на переговорах - американские, а не украинские, украинцы соглашаются с тем, что им говорят.