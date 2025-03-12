12 Марта 2025
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США приостанавливают военную помощь Киеву

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Фото: t.me/RusEmbassyMinsk / Telegram-канал &quot;Russia in Belarus&quot;

"30-дневное перемирие - это перевооружение Украины"

Россия не пойдет на 30-дневное перемирие, на которое с подачи США накануне согласилась Украина. Оно является попыткой снова обмануть Россию. В этом практически единодушны все российские эксперты.

Генерал-лейтенант и депутат Госдумы Виктор Соболев считает 30-дневную паузу недопустимой, "оно служит только на руку украинским фашистам, которые за 30 дней перегруппируются, пополнят свои ряды, пополнятся дронами". Экс-главком Сухопутных войск РФ генерал армии Владимир Болдырев тоже отмечает, что для России перемирие невыгодно.

"Для нас временное прекращение огня совершенно неприемлемо, а с военной точки зрения – недопустимо", - сказал он в эфире НСН.

Военкор Александр Коц обращает внимание, что как только у Киева начинаются большие проблемы на фронте, он сразу призывает к перемирию.

"Иловайский котел - мы готовы к переговорам. Нам нужен мир. Дебальцевский котел - пора заключать соглашение, хватит воевать. Войска под Киевом - Стамбул ведь не худший вариант. Крах на Курском фронте - мы готовы к перемирию на 30 дней. Мяч на стороне России. В дупу себе засуньте сейчас свои мирные инициативы. Вам озвучили в прошлом году условия для прекращения огня. Вы ответили вторжением. Мы все поняли", - написал Коц.

Другие военкоры пишут почти то же самое.

Политолог Сергей Марков также считает, что это не предложение о перемирии, а предложение о перевооружении ВСУ, но его можно обставить условием, что Запад прекратит поставки вооружения на Украину. Причем эмбарго должно быть подписано всеми 52 странами членами группы Рамштайн.

Обозреватель Юрий Подоляка полагает, что у США были свои мотивы, чтобы заставить Киев принять их план. Президент США Дональд Трамп играет роль "честного маклера". Ему нужно было заставить Киев подписать договор по ресурсам. А для этого Зеленского сначала пришлось сильно напугать. Само перемирие Россия отклонит, так как это Минск-3, который даст ВСУ возможность собраться с силами и перевооружиться. Трамп же разведет руками и начнет все сначала, но уже как победитель, заставивший Киев принять свои условия.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов уверен, что Россия поприветствует и поддержит предложение, но задаст ряд уточняющих вопросов.

"А что будет дальше? Есть какой-то план? Будут ли выполнены условия России? Они не из воздуха взялись, ради них СВО началась. Или это все просто означает "сидите тихо, а мы им оружие и помощь пока завезем"? Как готовы изменится Украина и Запад для установления мира? Вот в зависимости от того, какие ответы дадут товарищи Уиткофф и Трамп, и будут приниматься решения", - написал он.


 

Теги: перемирие, всу, украина


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