В Югре мэр отдал кабинет в администрации под ПВЗ маркетплейса

В Сургутском районе глава сельского поселения Лямина Алексей Дизер предоставил брату своей сожительницы нежилое помещение в здании администрации для открытия пункта выдачи заказов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Кабинет был предоставлен без конкурсных процедур, в аренду. Конфликт интересов выявила прокуратура. Она внесла в Совет депутатов представление о досрочном прекращении полномочий главы в связи с нарушением требований антикоррупционного законодательства.

Тогда Алексей Дизер ушел в отставку добровольно - по собственному желанию - это произошло 29 октября 2024 года. Однако надзорное ведомство с увольнением чиновника по собственному желанию не согласилось. Прокурор района обратился в суд, чтобы изменить формулировку увольнения главы сельского поселения с "по собственному желанию" на "в связи с утратой доверия".

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Отметим, что сейчас временно исполняющим обязанности главы поселения является Людмила Терсенева.