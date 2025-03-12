СК начал проверку после массовой заболеваемости учащихся СУНЦ УрФУ

В Екатеринбурге Следственный комитет начал проверку после массовой заболеваемости учащихся, проживающих в общежитии СУНЦ УрФУ.

Напомним, в общежитии произошло массовое заболевание, по предварительным данным, острым гастроэнтеритом. На утро 12 марта за медпомощью обратились 27 учащихся в возрасте 16-18 лет. В стационары было госпитализировано 20 человек. В ситуации разбираются Минздрав, прокуратура и Роспотребнадзор.

Теперь к делу подключился и Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, начата проверка. Речь может идти о статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Сейчас сотрудники СК проводят осмотр и опрашивают представителей образовательного учреждения. Также они изымают необходимую документацию для анализа, в том числе документы по организации питания учащихся. Для определения тяжести вреда здоровью пострадавших будут проведены соответствующие исследования.

"При наличии оснований по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ", - заверили в ведомстве.

В Уральском федеральном университете выступили с заявлением. Как сообщили Накануне.RU в УрФУ, службы университета вместе с врачами-инфекционистами и сотрудниками Роспотребнадзора уточняют информацию о точном количестве и причинах массового заболевания в общежитии вузовского лицея. В вузе подтвердили, что на данный момент известно о 27 случаях обращения за медицинской помощью.