Трамп надеется, что на днях на Украине прекратится огонь

Президент США Дональд Трамп надеется, что огонь на Украине прекратится уже в ближайшие дни. Об этом он заявил журналистам, отвечая в Белом доме на их вопросы.

"Надеюсь, это произойдет в течение следующих нескольких дней. Я хотел бы увидеть (это). Я знаю, что завтра у нас большая встреча с Россией, надеюсь, последуют отличные обсуждения", - цитирует "Ъ" Трампа.

Также Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине. По его словам, это произойдет "сегодня или завтра".

"Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки", - сказал президент США. Трамп надеется получить согласие президента РФ Владимира Путина на прекращение огня.

11 марта по итогам переговоров США и Украины Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном введении режима прекращения огня на 30 дней, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Вашингтон при этом заявил, что отменяет паузу в обмене разведданными с Киевом и восстанавливает помощь Украине в сфере безопасности.