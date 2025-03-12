Мошенники стали обманывать россиян с помощью самозапрета на кредиты

В России аферисты воспользовались недавно заработавшим самозапретом на кредиты.

Теперь они обманывают россиян. Как заявили в Ассоциации развития финграмотности, мошенники звонят гражданам от имени сотрудников "Госуслуг" и говорят, что запрет установлен неверно и для исправления ситуации предлагают перейти по ссылке в мессенджере, которая оказывается фишинговой.

После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий "Госуслуги", вводит свои данные для входа, и они попадают к злоумышленникам. Получив доступ к аккаунту на госпортале, аферисты могут авторизоваться в приложении банка с помощью "Госуслуг", а затем получить доступ к счетам.

О попытках мошенничества с упоминанием самозапрета знают на платформе "Народного фронта" под названием "Мошеловка", сообщают "Известия".

Тем временем, россияне, которые ввели самозапрет на получение кредитов через портал "Госуслуги", пытаются оформить займы. Такие случаи фиксируют банки и микрофинансовые организации.