Хинштейн сообщил об отмене ОГЭ в Курской области

В Курской области ОГЭ для школьников девятых классов в текущем году отменен.

Как сообщил в Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн, они смогут пройти аттестацию в форме промежуточных экзаменов в своих школах. Учащиеся одиннадцатых классов, как и в 2024 году, смогут выбрать — сдать ЕГЭ или пройти аттестацию в школе.

Глава региона отметил, что эти правила касаются всех 430 школ области, в которых учатся 11 тыс. 700 девятиклассников и 4 тыс. 289 одиннадцатиклассников.

Решение принято на федеральном уровне и закреплено приказом Минпросвещения.