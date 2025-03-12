Кубань, Ставрополье и Алтайский край получили от курортного сбора 5,6 млрд рублей

В России за время действия эксперимента по курортному сбору Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края заработали на туристах 5,6 млрд руб.

Эксперимент действовал с 1 мая 2018 года на Ставрополье и в Алтайском крае и с 16 июля на Кубани. Он был завершен 1 января 2025 года. За это время налог на отдых на курортах заплатили 25,7 млн человек. В Краснодарском крае отдыхающие заплатили 2,8 млрд руб., в Ставропольском — 2,5 млрд руб., в Алтайском — 280 млн руб.

С апреля 2024 года к эксперименту присоединился Санкт-Петербург. За девять месяцев регион собрал около 776 млн руб., его плательщиками стали около 2,2 млн человек, сообщает РБК.