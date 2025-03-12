Киев выразил готовность принять предложение о прекращении огня на 30 дней

Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном введении режима прекращения огня на 30 дней, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Об этом сказано в совместном заявлении по итогам переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Из заявления на сайте президента Украины Владимира Зеленского следует, что "Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира".

Делегации также обсудили гуманитарные усилия во время режима прекращения огня, в том числе - обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение украинских детей. Вашингтон и Киев договорились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры. США обязались обсудить эти предложения с Москвой.

Кроме того, Вашингтон заявил, что немедленно отменяет паузу в обмене разведданными с Киевом и восстанавливает помощь Украине в сфере безопасности.

Украинский лидер Владимир Зеленский указал, что американская сторона предложила установить полное прекращение огня по всей линии фронта, которое касается не только ракет, беспилотников и бомб.