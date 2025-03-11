11 Марта 2025
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Фото: пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса

Путину доложено о деталях операции российских бойцов в Курской области

Президенту России Владимиру Путину доложили об операции Российской армии с проходом в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) через трубопровод в районе Суджи в Курской области. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

"Владимир Владимирович [Путин] знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали, и докладывали <...> еще до начала этой операции", — сказал он.

Песков добавил, что глава государства ежедневно общается с военными, действующими на передовой.

Напомним, группировка "Север" накануне успешно завершила операцию по скрытному маневру войсками в тыл противника в Суджанском районе Курской области. Всего через трубопровод прошли 800 солдат. Военнослужащие 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-ый полк 72-й мотострелковой дивизии, отряд специального назначения "Ахмат" и добровольцы штурмовой бригады "Ветераны".

Они преодолели около 15 км внутри трубопровода и вышли внезапно для противника на поверхность у города Суджи. Российские военнослужащие нарушили систему управления обороной ВСУ по всей линии боевого соприкосновения с противником в Курской области. Таким образом они освободили более восьми населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что операция "Труба" в Судже потребовала нескольких недель подготовки. Об этом Царьграду рассказал военный обозреватель Влад Шлепченко. При этом, как отметил военный, риски были довольно велики.

Замначальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов назвал "бросок через трубу" в Курской области исторической операцией. В своем телеграм-канале он опубликовал видео с процессом подготовки бойцов к проникновению в тыл украинских войск в Судже через пустую трубу газопровода.

"Уникальная операция по многокилометровому подземному заходу в Суджу, в тыл противника, войдет не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России как событие, блестяще продемонстрировавшее бесстрашный дух и гранитную решительность российских бойцов и положившее начало перелому в пользу России хода всей специальной военной операции!" - написал Алаудиинов под видео.

Теги: суджа, труба, операция


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