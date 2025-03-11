Около 20 км автодороги «Астрахань–Ахтубинск–Волгоград» обновят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

"Почти 20 км автодороги «Астрахань – Ахтубинск – Волгоград» обновим в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Губернатор напомнил, что по обращениям астраханцев в прошлом году уже отремонтировали 30 км этой трассы. Сейчас на завершающей стадии – ремонтные работы на участке в районе села Сеитовка. Его протяженность около 8 км. Помимо дорожного полотна обновляют остановочные карманы, тротуары, ограждение и знаки.

Глава региона отметил, что за состоянием дороги будем пристально следить. Гарантийные обязательства – 4 года.

"Скоро начнем ремонт ещё одного отрезка дороги длинной 11,9 км – от села Дмитриевка до города Ахтубинск. Определяем подрядчика. Кроме этого, дорожники активно ведут капремонт мостов в регионе. В работе 6 объектов – сооружения через ерики Чантинка, Кушумбет, Ильмаметьев, а также через реки Камардан, Корсака и Подстепка", - сообщил губернатор.