В Пермском крае мигрантам запретили заниматься добычей нефти и производством нефтепродуктов

В Прикамье утвердили запрещенные для мигрантов профессии, сообщает РБК Пермь.

Губернатор региона Дмитрий Махонин подписал указ о запрете ряда профессий для иностранных граждан. Мигрантам запрещается заниматься добычей нефти и нефтяного газа, а также производством нефтепродуктов.

Кроме того, иностранцы не смогут заниматься розничной торговлей в неспециализированных магазинах, розничной торговлей напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. Ограничение наложено на перевозку опасных грузов, осуществление регулярных перевозок пассажиров в автобусах, а также на работу водителями легкового такси и арендованных авто.