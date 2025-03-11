В Казани водителя такси, врезавшегося в остановку, арестовали на 15 суток

В Казани суд назначил административный арест на 15 суток водителю такси, который сбил людей на остановке.

Евгений Крусев признан виновным в употреблении наркотиков (ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ), сообщает ТАСС.

ДТП произошло 10 марта. Водитель такси пытался объехать маршрутный автобус и вылетел на остановку общественного транспорта, сообщили в СК. Пострадали 11 человек, среди них – 12-летний ребенок.

По факту ДПТ возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ).

Как сообщили в правоохранительных органах, водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление психотропных веществ.