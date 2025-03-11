450 пассажиров поезда захватили в заложники в Пакистане

450 пассажиров поезда захватили в заложники в Пакистане. Как сообщает телеканал Geo T, экстремисты взорвали железнодорожные пути и начали стрелять по поезду, пишет ТАСС

По неподтвержденным данным, это сделали боевики экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана". Об этом агенству France-Presse заявил высокопоставленный чиновник железнодорожного ведомства провинции Белуджистан Мухаммад Кашиф .

"Более 450 пассажиров на борту поезда находятся в заложниках у боевиков", - приводит агентство его слова.

Он сообщил, что ранен машинист состава. Во время нападения произошла перестрелка между сотрудниками службы безопасности поезда и боевиками.