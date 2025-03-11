Два бегуна незаконно проникли на территорию аэропорта Сургута

Два бегуна незаконно проникли на территорию аэропорта Сургута — искали, где согреться, сообщает СТВ со ссылкой на свой источник.

По данным издания, 11 марта, в 05.00 двое молодых людей решили пробежаться и заблудились. Пришлось искать место, чтобы отогреться. Выбор пал на территорию аэропорта. Наткнувшись на периметровое ограждение аэропорта, они приподняли дополнительную секцию из специального барьера безопасности "Егоза", установленного поверх основного металлического забора, и проникли в зону транспортной безопасности, получив при этом порезы.

Нарушителей обнаружили и оперативно задержали сотрудники транспортной безопасности, после чего передали в линейное отделение полиции. Там на бегунов составили протоколы и оказали первую медицинскую помощь.