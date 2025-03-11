Международный форум 100+ TechnoBuild 2025 будет посвящен "Архитектуре победы"

Темой XII Международного строительного форума 100+ TechnoBuild в 2025 году станет "Архитектура победы". Концепцию одобрил и утвердил Минстрой России, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Выставка традиционно пройдет в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября.

Как пояснила глава рабочей группы по подготовке 100+ Вера Белоус, тема призывает людей к осмыслению роли архитектуры и строительства в преодолении вызовов современности.

"В мире, где климатические изменения, урбанизация и геополитические кризисы становятся все более острыми, архитектура перестает быть просто искусством создания красивых зданий. Она становится инструментом победы - над хаосом, над неравенством, над устаревающими подходами", - рассказала Белоус.

Участники форума уверены, что архитектура может ответить на глобальные вызовы современности. На сессиях обсудят устойчивое развитие городов, их восстановление после военных и природных кризисов, инновационные строительные технологии и создание пространств для комфортной жизни.

Выставка также может заинтересовать гостей. Впервые участники получат возможность принять участие в тест-драйве техники прямо на площадке форума. Всего запланировано установить около 250 секций как внутри Екатеринбург-ЭКСПО, так и рядом со зданием. К участию планируется привлечь около 650 экспонентов из России и других стран.

Состав ключевых организаторов останется прежним. Среди них: правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга и Гильдия строителей Урала. Бессменными соорганизаторами являются подведомственные Минстрою России научные институты и профильные вузы. Традиционно оргкомитет возглавляет министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, а заместителем председателя оргкомитета является губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также во время форума пройдет награждение победителей Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. В этом году премия будет присуждена не только в традиционных, но и в ряде новых номинаций, например, "Объекты монументальной архитектуры". Прием заявок на участие открылся 3 марта и продлится до 15 мая.

Регистрация на 100+ TechnoBuild 2025 откроется летом, участие бесплатное.