Путин: Идёт отток населения из Архангельской области

Президент Владимир Путин принял в Кремле губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Разговор зашёл об оттоке населения из региона.

"Отток населения продолжается, к сожалению. Это все-таки северная область, но это древние русские земли, и нужно сделать всё для того, чтобы людям жилось там комфортно. Уровень доходов нужно поднимать", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

При этом уровень занятости в области вырос вдвое.

"Это очень хороший показатель и предпосылка к тому, что и уровень доходов будет подниматься постепенно. А все остальное зависит от региональных властей", - сказал Путин.