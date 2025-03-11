Mash: ВСУ за сутки попытались трижды выйти из Курской области

Подразделения ВСУ за сутки предприняли три попытки отойти на территорию Украины из Курской области. Все они оказались безуспешными, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, после допроса военнопленных стало известно, что большая часть украинских бойцов прячется в домах, так как не получают приказов от своих командиров из-за плохой связи.

Mash пишет, что кольцо окружения в Судже сократили приблизительно до 2 км за прошедшую ночь.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины оттягивают свои силы из передовых позиций в тыл в Курской области. Как заявил заместитель командира роты (позывной Скупой) 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, украинские военные оттягиваются на вторую и третью линии обороны, а на позициях лишь единицы. Так они пытаются выиграть время, чтобы вывести из передовых позиций свои основные силы.