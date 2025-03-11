11 Марта 2025
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В 2025 году в Астраханской области планируют установить 2000 современных ёмкостей для сбора ТКО

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина региональный оператор «Эко Центр» приступил к замене старых металлических контейнеров на современные пластиковые большей вместимости. В 2025 году на территории региона планируется установить 2000 ёмкостей для сбора ТКО.

На этой неделе компания «ЭкоЦентр» начала замену старой тары для мусора на новую в Советском и Кировском районах Астрахани. Пластиковые евроконтейнеры больше металлических на 0,35 куб м, они легче и имеют крышки, которые не дают мусору разлетаться.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Как сообщила представитель регоператора Анастасия Лескина, в начале марта 128 новых контейнеров установили в Володарском и Приволжском районах. Всего в течение года заменят 2000 мусорных баков на сумму более 30 млн рублей. Кроме того, обновят и автопарк «ЭкоЦентра», дополнительно закупят 10 единиц транспорта.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В компании также призвали бережно относиться к новой таре для сбора отходов: не бросать в неё горящие, тлеющие и легковоспламеняющиеся предметы, а также крупногабаритный и строительный мусор. Всё это может стать причиной поломки контейнеров и даже полностью вывести их из строя.

Теги: тко, мусорные контейнеры, бабушкин, экоцентр


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