В России самокаты могут стать транспортными средствами

В Министерстве транспорта России разработали поправки в ПДД. Если их примут, самокаты из средств индивидуальной мобильности (СИМ) превратятся в транспортное средство.

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Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства. Он должен будет выполнять соответствующие обязанности и нести ответственность. В новых изменениях появится чёткое и понятное разграничение между средством индивидуальной мобильности, велосипедом и мопедом. Кроме того, поправки в случае принятия однозначно запретят ездить на таком средстве двум и более людям вне зависимости от конструкции, пишет РИА Новости.

Ранее в Екатеринбурге за полный запрет средств индивидуальной мобильности проголосовало 31,3% участников опроса. 21,1% поддержали ограничения скоростного режима, а 15,3% высказались за введение большего количества зон запрета использования СИМ.

16 августа 2024 г. в Екатеринбурге открылась Школа вождения средств индивидуальной мобильности – СИМ. Занятия в ней были бесплатными. Курсы проводят для всех совершеннолетних желающих. Занятия организованы в выходные дни по постоянному расписанию, которое публиковали в специальном приложении и в соцсетях заранее. Знания, как и каски, пригодятся тем, кто использует самокаты. Ездящие на них люди регулярно попадают в сводки ДТП.