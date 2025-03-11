В Екатеринбурге сотрудник ВУЗа принял взятку за помощь мигранту в сдаче экзамена

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как сотрудник центра ВУЗа получил взятку за помощь иностранному гражданину в сдаче комплексного экзамена. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в марте 2023 года. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что специалист центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политики одного из ВУЗов получил взятку в размере 6 тыс. рублей. За эту сумму он должен был оказать содействие мигранту в получении положительных результатов при сдаче комплексного экзамена и экзаменационного сертификата.

Прокуратура направила материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.