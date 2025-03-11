11 Марта 2025
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Экономика Томская область
Фото: t.me/tomskregionadmin

Томская область первая в Сибири по реализации программы догазификации

Сегодня в ходе пресс-конференции заместитель губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков сообщил, что Томская область занимает 1 место в Сибири по реализации программы догазификации.

В частности, за 2021–2024 годы по проекту «Социальная газификация» газораспределительные организации региона обеспечили техническую возможность для подключения более 27 тысяч томских семей, из которых уже пользуются газом около 11,5 тысяч, в том числе за 2024 год подключены 4700 домовладений.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Также в регионе активно продолжается работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. В частности, по региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Томске и Северске планируется провести капремонт, реконструкцию и строительство 8 объектов тепловодоснабжения. Предусмотрено финансирование строительства котельных в городе Кедровый и селах Молчаново и Зырянское. По федеральному проекту «Чистая вода» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе построено и реконструировано 16 объектов водоснабжения, что позволило улучшить качество и надежность обеспечения водой жителей городов Томск, Северск, Стрежевой, Асино и сёл Первомайское, Средний Васюган, Лучаново.

(2004)|Фото: Накануне.ru

За 6 лет реализации президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано и реконструировано более 1 тысячи км улично-дорожной сети в Томске, Северске и на региональных трассах.

С этого года регион продолжит ремонтировать дороги по новому президентскому проекту "Инфраструктура для жизни". На мероприятия по обеспечению дорожной безопасности в Дорожном фонде предусмотрено более 230 млн рублей. Дорожники в течение года проведут нанесение горизонтальной разметки проезжей части автодорог, осуществят установку барьерных ограждений, дорожных знаков и светофорных объектов.

Екатеринбург, светофор, провода(2018)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, планируется строительство линий электроосвещения протяженностью 31,7 км на участках автодорог: Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево; Михайловка ‑ Александровское ‑ Итатка; подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево; Первомайское ‑ Белый Яр (2 участка); Первомайское ‑ Орехово; Мельниково ‑ Кожевниково ‑ Изовка; Колпашево ‑ Тогур.

Напомним, что в Томской области также реализуется губернаторская программа «Дороги». В ее рамках с 2016 года отремонтировано более 882 км местных дорог и 42 км пешеходных дорожек. В соответствие с национальными стандартами приведено 257 пешеходных переходов.

(2025)|Фото: t.me/tomskregionadmin

Продолжается развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона. Как сообщил Анатолий Рожков, на конец 2024 года доля домохозяйств региона, которым обеспечена возможность получения услуги широкополосного доступа к сети Интернет, составила около 95% жителей..

(2025)|Фото: t.me/tomskregionadmin

Теги: дорожная инфраструктура, догазификация, тепловодоснабжение, доступ в интернет


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