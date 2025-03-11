Пострадавших при атаке Украины по ТЦ в Курской области доставили в больницу

В Курской области пострадавших при ударе вооруженных сил Украины (ВСУ) на торговый центр доставили в больницу. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

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Пострадали девять человек, среди них четыре подростка. ЧП произошло в Беловском районе прошедшей ночью. Губернатор утром лично убедился, что жителям оказана вся необходимая помощь.

Он рассказал, что сейчас в Курской областной больнице размещены все пострадавшие. Четверо человек находятся в реанимации, среди них – двое подростков, им сделали операции. Сейчас их готовят отправке на реабилитацию в Москву.

"Врачи рассказывают, что парни вели себя как настоящие мужчины! Одна женщина в реанимации с нетерпением ждет перевода в палату – к ней уже хотят попасть трое деток! Еще одну пострадавшую перевели из операционной", - сказал Хинштейн.

Также губернатор отметил, что российские военнослужащие переживают и заботятся о мирных жителях и "умудрялись через дроны передавать людям хлеб".

"Всем раненым желаю скорейшего выздоровления! Дай Бог, совсем скоро они встанут на ноги! Впереди у нас очень много работы – предстоит восстанавливать разрушенные врагом села и города и вернуть нашу мирную жизнь!" - написал Хинштейн.