Количество жертв атаки БПЛА на Московский регион выросло до трех

Выросло количество жертв утренней атаки на Московский регион. Погибших уже трое.

"Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался", — написала в своём telegram-канале глава Домодедово Евгения Хрусталёва.

Минувшей ночью произошла самая массированная атака украинских БПЛА на Московский регион, были сбиты 74 беспилотника.

В Домодедово (село Ям) дрон рухнул на парковку рядом с распределительным центром компании "Мираторг", в результате на месте погиб охранник компании.

Позже в больнице Видного скончался еще один пострадавший сотрудник "Мираторга", он получил открытую травму головы при попадании беспилотника на парковку. Врачи до конца боролись за жизнь пациента — четырежды запускали сердце.

Третий мужчина, как и двое других погибших, тоже работал в компании "Мираторг". Он получил ранение живота, перелом плеча и ранение голени осколками. Врачи до последнего боролись за его жизнь.

Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе.