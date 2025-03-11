ФСБ задержала жителя Белгорода, планировавшего диверсию против военных

Сотрудники ФСБ задержали белгородца, планировавшего теракт в городе Валуйки и отравление российских военнослужащих.

По данным спецслужбы, мужчина установил контакт с представителями признанной в РФ террористической организации. Он по заданию кураторов собирал информацию о дислокации и передвижении российских военных в приграничной зоне, передает ТАСС.

На задержанного возбудили уголовное дело за госизмену, попытку участия в деятельности террористической организации, подготовку диверсии.

Ранее 33-летнего россиянина задержала ФСБ в Воронеже по подозрению в госизмене. Мужчина передавал Службе безопасности Украины информацию о работе военного объекта.