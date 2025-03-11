1,5 млн рублей получат семьи погибших мужчин от компании "Мираторг"

Компенсации в размере 1,5 млн рублей семьям погибших мужчин выплатит агропромышленная компания "Мираторг", сообщает РБК.

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Сотрудники попали сегодня под атаку украинских дронов в подмосковном Домодедово. Как сообщает пресс-служба компании, также будут оплачены похороны.

"Компания выражает искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших и окажет всю необходимую помощь в самое ближайшее время. Это единовременные выплаты в размере 1,5 млн рублей, оплата всех расходов, связанных с похоронами", — говорится в сообщении.

Раненому сотруднику компании окажут материальную помощь в размере 300 тыс. рублей.

Напомним, что также получили повреждения 40 автомобилей сотрудников на стоянке. Сейчас проводится оценка ущерба. В случаях, которые не будут отнесены к страховым, компания рассматривает оказание помощи, отметили в "Мираторге".

Сегодня в Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.написал, что семьи погибших после массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Московской области получат по одному миллиону рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм, им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей. Об этом

"Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям", - пишет он.