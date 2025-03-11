11 Марта 2025
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Образование Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханский культурно-образовательный проект «Дарим музыку» продолжается

Продолжает работу совместный культурно-образовательный проект Астраханской государственной филармонии и учебно-методического центра «Дарим музыку», состоящий из бесплатных классических концертов филармонии для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств города Астрахани и Астраханской области. Координатором данного проекта является учебно-методический центр.

В январе и феврале 144 учащихся из восьми детских школ искусств региона бесплатно посетили шесть концертов, охватив широкий спектр жанров: от исполнения любимых песен из советских фильмов камерным хором до романтической музыки Чайковского и Сибелиуса в исполнении Камерного оркестра.

Эстрадно-джазовый оркестр продемонстрировал мастерство в джазовом шоу, а детские концерты порадовали зрителей зимними песнями и народными мелодиями. Завершился цикл концертом ко Дню защитника Отечества, наполненным патриотическими композициями.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Благодаря совместной работе Астраханской государственной филармонии и учебно-методического центра, юные музыканты получают уникальную возможность не только познакомиться с великими творениями прошлого, но и развить своё художественное восприятие, расширить музыкальный горизонт.

Такие мероприятия играют важную роль в воспитании подрастающего поколения, ведь именно через живое исполнение и непосредственное взаимодействие с искусством формируется любовь к музыке и стремление к самосовершенствованию. Помимо этого, посещение концертов помогает детям лучше понимать музыкальные произведения, и вдохновляет их на собственные творческие поиски.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Впереди участников проекта ждут новые встречи с музыкой различных эпох и стилей, а также знакомство с выдающимися исполнителями и коллективами, сообщили в министерстве культуры Астраханской области.

Теги: астраханская филармония, дарим музыку, детские школы искусств астраханской области


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