Астраханский культурно-образовательный проект «Дарим музыку» продолжается

Продолжает работу совместный культурно-образовательный проект Астраханской государственной филармонии и учебно-методического центра «Дарим музыку», состоящий из бесплатных классических концертов филармонии для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств города Астрахани и Астраханской области. Координатором данного проекта является учебно-методический центр.

В январе и феврале 144 учащихся из восьми детских школ искусств региона бесплатно посетили шесть концертов, охватив широкий спектр жанров: от исполнения любимых песен из советских фильмов камерным хором до романтической музыки Чайковского и Сибелиуса в исполнении Камерного оркестра.

Эстрадно-джазовый оркестр продемонстрировал мастерство в джазовом шоу, а детские концерты порадовали зрителей зимними песнями и народными мелодиями. Завершился цикл концертом ко Дню защитника Отечества, наполненным патриотическими композициями.

Благодаря совместной работе Астраханской государственной филармонии и учебно-методического центра, юные музыканты получают уникальную возможность не только познакомиться с великими творениями прошлого, но и развить своё художественное восприятие, расширить музыкальный горизонт.

Такие мероприятия играют важную роль в воспитании подрастающего поколения, ведь именно через живое исполнение и непосредственное взаимодействие с искусством формируется любовь к музыке и стремление к самосовершенствованию. Помимо этого, посещение концертов помогает детям лучше понимать музыкальные произведения, и вдохновляет их на собственные творческие поиски.

Впереди участников проекта ждут новые встречи с музыкой различных эпох и стилей, а также знакомство с выдающимися исполнителями и коллективами, сообщили в министерстве культуры Астраханской области.