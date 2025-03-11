В Алапаевске педагога лишили компенсации расходов на оплату жилья после решения стать участником СВО

Педагога дополнительного образования в общеобразовательном учреждении в поселке Нейво-Шайтанский (Алапаевский район) муниципалитет лишил компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг после решения отправиться на СВО. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что герой истории в конце июня 2024 года заключил контракт о прохождении военной службы в рамках СВО. После этого трудовой договор с педагогом был приостановлен, из-за чего администрация Алапаевска с 1 июля 2024 года прекратила и выплату компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

В ходе проверки прокуратура установила, что администрация нарушила ч. 6 ст. 351.7 Трудового кодекса РФ и внесла главе города представление об устранении нарушения. Только после этого решение о прекращении выплаты компенсации было отменено.

Более того, сумма невыплаченной компенсации в размере свыше 35 тыс. рублей была перечислена в марте 2025 года на счет получателя, открытый в кредитной организации.