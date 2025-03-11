Минобороны: Освобождены 12 населенных пунктов в Курской области

Российские военнослужащие освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории Курской области, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный", - говорится в сводке министерства.

10 марта сообщалось, что подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное.

Напомним, ранее стало известно, что маневр ВС РФ с проходом по газовой трубе оказался успешным и позволил занять позиции. Формирования российской армии окружили Мартыновку, подняли флаг в Черкасском Поречном, взяли позиции в Кубаткине и Косице, завязали бои в самой Судже.

Также сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины оттягивают свои силы из передовых позиций в тыл. Как заявил заместитель командира роты (позывной Скупой) 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, украинские военные оттягиваются на вторую и третью линии обороны, а на позициях лишь единицы. Так они пытаются выиграть время, чтобы вывести из передовых позиций свои основные силы.