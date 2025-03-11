Около 170 км коммунальных сетей модернизируют на Вологодчине в 2025 году

Деревня Новое Домозерово Череповецкого района вошла в число населенных пунктов, где в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» пройдет модернизация коммунальных сетей.

«Проведем капитальный ремонт тепловой сети в деревне Новое Домозерово Череповецкого района: определили подрядчика, в настоящее время ведем процедуру подписания контракта. Отремонтируем здесь около одного километра теплосети, что позволит обеспечить качественным теплоснабжением 500 жителей деревни к следующему отопительному сезону. Направляем на эти цели 11,6 миллионов рублей из бюджетов разных уровней, продолжаем наращивать мощности и работать над улучшением условий жизни вологжан», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году капитально отремонтируют теплосети в четырех населенных пунктах Вологодчины. Помимо деревни Новое Домозерово Череповецкого муниципалитета, замене подлежат тепловые сети в поселке Нижние Кадуйского округа, деревне Анишино Чагодощенского округа и поселке Майский Вологодского округа.

По поручению Главы региона Георгия Филимонова для организации этой масштабной работы по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры Вологодской области выделено порядка 7 млрд рублей.

Предстоит модернизировать не менее 170 км коммунальных сетей, построить 18 новых котельных и капитально отремонтировать шесть существующих и заменить 950 км линий электропередачи.

Также в этом году будут построены 276 км распределительных газопроводов, в том числе по Губернаторскому проекту «Доступная газификация», а к сетям газораспределения подключат более 4 тысяч домовладений.