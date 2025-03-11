С жителя Екатеринбурга, погибшего на СВО, сняли позорное клеймо дезертира

Жителя Екатеринбурга, погибшего на СВО, необоснованно определили в список дезертиров, несмотря на слова сослуживцев. В вопросе пришлось разбираться депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову и военной прокуратуре ЦВО.

Как рассказал депутат в своих социальных сетях, к нему обратилась супруга бойца. В составе штурмовой группы Семен М. отправился на боевое задание в начале ноября прошлого года, а уже через несколько дней погиб, о чем его жене рассказали сослуживцы. Чтобы точно узнать, что произошло с мужем, женщина обратилась на горячую линию Минобороны, где ей сказали, что солдат ушел в самоволку.

Екатеринбурженка не поверила сказанному, так как доверяла словам сослуживцев супруга и знала, что для него стать СОЧ (самовольно оставившим часть) - позор. Тогда женщина и решила обратиться к Иванову, а тот уже направил запрос в военную прокуратуру ЦВО. Недоразумение разрешилось довольно быстро.

"Очень быстро установили, что статус СОЧ Семену присвоили необоснованно. Таким образом, честное имя бойца мы сохранили. С заявительницей остаюсь на связи до окончательного решения вопроса по статусу ее погибшего мужа-героя", - рассказал депутат.

Он также отметил, что аналогичных случав становится все меньше, хотя заявления и продолжают приходить. Минобороны, по словам Иванова, вероятно, могло провести дополнительную разъяснительную работу, чтобы не не вернувшимся с поля боя участникам СВО перестали массово ставить клеймо СОЧ.