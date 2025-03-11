Baza: В Подмосковье бывший военный уничтожил дрон ВСУ из охотничьего ружья

В Московской области мужчина сбил БПЛА из охотничьего ружья во время утренней атаки дронов, пишет Baza.

По информации телеграм-канала, дрон поразил бывший военный, который служил в Чечне.

Мужчина рассказал, что он находился в деревне Дулебино, когда услышал характерный шум моторов. Он выскочил на улицу и увидел несколько беспилотников, летящих в сторону населенного пункта Озеры, где живет его семья. Мужчина взял ружье, сел в автомобиль и погнался за БПЛА. Со второго выстрела он попал в один из них, дрон рухнул в поле.

В свою очередь, Shot пишет, что дрон мужчина сбил, стоя на костылях, так как недавно сломал ногу. Александр служил в горячих точках, более 20 лет проработал в полиции, сейчас на пенсии, сообщает телеграм-канал.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении одной из самых массированных атак беспилотников на Россию. Сбиты 337 аппаратов. Больше всего из них – 126 – сбиты над Курской областью. 91 БПЛА уничтожен над Московской областью. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, отбита самая массированная атака украинских БПЛА на Москву. На подлете к городу сбиты 74 беспилотника. В результате атаки есть погибшие и раненые.