Песков: У России все получается в СВО, независимо от того, отключат ли Киеву Starlink

Российские бойцы достигают своих целей в СВО, независимо от того, будет отключен на Украине Starlink или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая в Высшей школе экономики.

"У наших ребят получается и без всяких отключений, получается без всяких остановок. И они идут вперед", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля также добавил, что в случае отключения Илоном Маском своей связи для ВСУ боевики Киева сразу получат альтернативу.

"В этом мире не бывает пустых ниш", - отметил Песков.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой Украины, системы спутникового интернета его компании Starlink никогда не отключат свои терминалы в этой стране.

До этого Маск, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и госсекретарь США Марко Рубио устроили дискуссию в соцсети Х по поводу применения Starlink в российско-украинском конфликте.