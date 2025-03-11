Стали известны подробности операции по захвату Суджи российскими военными по газовой трубе
Группировка "Север" накануне успешно завершила операцию по скрытному маневру войсками в тыл противника в Суджанском районе Курской области. Сегодня стали известны подробности операции, пишет ТАСС.
Как сообщают СМИ, всего через трубопровод прошли 800 солдат.
Корреспондент ТАСС рассказал, что это военнослужащие 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-ый полк 72-й мотострелковой дивизии, отряд специального назначения "Ахмат" и добровольцы штурмовой бригады "Ветераны".
Они преодолели около 15 км внутри трубопровода и вышли внезапно для противника на поверхность у города Суджи.
Российские военнослужащие нарушили систему управления обороной ВСУ по всей линии боевого соприкосновения с противником в Курской области. Таким образом они освободили более восьми населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что операция "Труба" в Судже потребовала нескольких недель подготовки. Об этом Царьграду рассказал военный обозреватель Влад Шлепченко.
При этом, как отметил военный, риски были довольно велики.
Замначальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов назвал "бросок через трубу" в Курской области исторической операцией.
В своем телеграм-канале он опубликовал видео с процессом подготовки бойцов к проникновению в тыл украинских войск в Судже через пустую трубу газопровода.
"Уникальная операция по многокилометровому подземному заходу в Суджу, в тыл противника, войдет не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России как событие, блестяще продемонстрировавшее бесстрашный дух и гранитную решительность российских бойцов и положившее начало перелому в пользу России хода всей специальной военной операции!" - написал Алаудиинов под видео.